林真亦寫真書結合「卒業」、「選美」、「健身」、「釣魚」、「真心」多樣主題風格。（尖端提供）

「微笑女神」林真亦外型亮眼，FB擁有近70萬的超高人氣，深受粉絲喜愛，近期推出實體寫真《真心真亦Sincerely ♥Yuna》，並在封面放上自己最喜歡的造型，林真亦眼神朦朧，披上白色西裝外套隨意地敞開，慵懶地躺臥在沙發上鬢雲亂灑，酥胸半掩，那種酒微醺，妝半卸的神態，醉意撩人，電暈了不少粉絲，直呼「超性感！」

《真心真亦Sincerely ♥Yuna》由時尚攝影大師黃天仁親手操刀掌鏡，結合「卒業」、「選美」、「健身」、「釣魚」、「真心」等主題風格，展現出林真亦各種不同的樣貌，不僅可以更進一步了解林真亦得成長過程，更能一窺林真亦突破以往尺度。

事後，林真亦談起寫真書中最難拍的部分，表示幾乎赤裸遮胸的「真心」天使系列最難，在感到害羞的同時還要控制表情跟肢體，林真亦在拍攝過程中不斷說服自己「放開來」，果真努力過後的成品呈現給讀者是自然、勾人的表演張力。

《真心真亦Sincerely ♥Yuna》傾盡全力動用所有資源拍攝，不論是在私密山中超級豪宅、遊艇出海、絕美秘境上山下海，排版設計上更下足苦功，主題中更以浪漫的義大利文埋伏筆，彷彿真亦帶著粉絲遊歷各種情境，特別選擇別具意義的520作為預購日，另外還加碼購買一般版贈送限量預購禮悠遊卡貼（總共4款，隨機1款），滿滿誠意獻給粉絲。