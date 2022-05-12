漢來美食餐飲集團放大絕，祭出用餐單筆滿6888元即送五星飯店住宿券，可謂史上空前優惠。（漢來提供）

漢來飯店客房居高臨下俯瞰大高雄，搭配推出多項優惠住房專案。（漢來提供）

隨著疫情升溫，餐飲業來客有下降趨勢。為刺激民眾消費，旗下有44家餐廳的漢來美食集團，結合關係企業漢來大飯店即日起至6月30日，推出用餐單筆消費滿6888元送1張價值近1.5萬元的飯店住宿券，優惠堪稱史上空前。

漢來美食推出用餐單筆消費滿6888元（包廂、禮盒、糕餅小舖、酒水和宴會廳除外)即贈送一張價值1萬4784元（含稅金及服務費)的飯店客房住宿券 （精緻客房房型，限周日至周五，使用期限至2022／12／30）。

漢來美食指出，新冠疫情已走到後疫階段，但每日都有破萬確診人數，使得民眾對於外出用餐和聚會仍心存忌憚，對於全台有44家品牌餐廳的餐飲集團來說，只好使出殺手鐧，祭出歷來最大的優惠方案。

漢來美食旗下餐飲業態豐富，從自助餐、高檔米其林星級餐廳、頂級鐵板燒、牛排館、日料到平價的湯包、港點、蔬食等，大宴小酌、豐簡皆宜，只要消費達到6888元即可獲得一晚免費的五星級飯店住宿。

而同為關係企業的漢來大飯店則搭配美食餐飲券推出的「漢來饗樂趣」住房專案，每房4900元起，就可獲贈2000元漢來美食餐飲券，此餐飲券可直接使用在漢來大飯店內的美食餐廳，但限入住日期時使用。

此外，為體恤同住無需隔離的家人，漢來大飯店也推出「漢你守護新生活」住房專案，即日起至6月30日連住三晚共9999元，不另加服務費與稅金，每房可入住兩人，包含海港自助式早餐並加贈防疫包。飯店還提高房型規格禮遇，安排最佳視野~港景房，讓入住者每天沈浸亞洲新灣區的美好景觀，好好放鬆安心入住。若更謹慎配合家人3＋4居家隔離需要，也可以繼續加訂三晚，連訂六晚飯店再加送一晚，每人每晚不到1430元。

漢來大飯店表示，此專案主要因應南台灣民眾外宿的需求，把家留給需要自主隔離的對象，健康無恙的親友家人可以選擇到飯店來住宿，而同時專案另也特別安排港景房，希望入住者天天賞景保持身心健康。