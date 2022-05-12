林園區漁會多功能漁民活動中心。（洪靖宜攝）

立委林岱樺等單位到場會勘。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

中芸漁港是林園區最大的漁港，但現有市場設施老舊，水溝破損，影響漁民拍賣交易，就連林園漁會多功能漁民活動中心內部諸多設備老化，還會漏水。在農委會漁業署以及高市府自籌下共補助2980萬來修繕這2處，預計明年6月前能完工。林園區漁會也希望，市府能夠盤點周邊景觀，透過完整規劃，帶動漁港附近發展。

中芸漁港位於高雄市林園區鳳芸里，主打都是「現撈仔」的新鮮漁鮮，實際走訪漁港先看到一排小型漁船筏停在岸邊，但往裡面走，可見市場內因年久失修，不僅水溝破損，地坪有裂縫，鐵皮浪板破損，就連汙水設施也同樣老舊；再往林園區漁會的漁民活動中心一看，外牆出現漏水、鐵捲門和採光罩也都需汰換，嚴重影響漁民拍賣交易環境及洽公民眾觀感和舒適性。

立委林岱樺12日與市議員韓賜村、林園區漁會總幹事劉瑞卿等相關單位到漁港會勘，她說，高雄市府關心漁民作業環境，提送改善計畫向漁業署申請補助，經過協調爭取後，農委會漁業署同意補助加上高市府自籌15％，共1000萬辦理漁會多功能漁民活動中心設施改善，另外漁業署加上高市府自籌15％，一共1980萬辦理魚市場改善工程。

市府海洋局目前積極準備辦理規劃設計程序，2項工程預計於今年12月底前發包，明年6月前完工，到時能提供漁民安全的拍賣交易空間，活絡當地漁業發展，同時也讓洽公的民眾感受更優質的服務環境。

林園區漁會也提到，更盼高市府參照「前鎮漁港建設專案計畫」周邊設計整體規劃，也能盤點汕尾周邊景觀，與地方意見討論後，可以在今年底前完成中芸漁港整體規劃提案，希望順利能於明年發包工程，帶動漁港附近發展。