本土確診數屢創新高，不過多數為輕症患者，經7天居家照護後仍可正常生活，但有女網友透露，同事居家隔離後回公司上班卻被大家孤立，讓身為確診者的她不免擔心自己也會被這樣對待，貼文一出立刻掀起網友熱議，另有網友感嘆，解隔後還是被親朋好友當病毒看待，讓她相當心寒。

一名女網友9日在網路論壇Dcard以「從確診者變成康復者被排擠」為題發文，並無奈表示，她的同事雖然沒有確診，但還是需要居家隔離，然而解隔後回到公司上班，同事們看到他卻閃得遠遠的，讓該名同事感到很受傷。

她感嘆，「被感染病毒也不是自己能控制的」，但因為自己是確診者，目前還在家中休養，所以聽聞此事時不免擔心自己也會遇到同樣情況，因此好奇，是否有其他康復者也遇過類似困擾。

貼文一出，不少網友氣憤回應，「根本屁孩，搞小學生那種霸凌貼標籤手段」、「排擠是什麼屁孩行為」、「這幫傢伙真的是成年人了嗎」、「確診後真的可以看出人性的醜陋」。

也有人擔心，「我是確診者已經快解隔了，什麼症狀都好了但喉嚨還是會癢，會想咳嗽，感覺之後解隔到新公司上班好像完蛋了」、「我開始有點怕幾天後回去上班的狀況了，我同事一堆恐慌仔」。

另有網友大吐苦水，指出自己確診後隔離10+7，且已經結束好幾天了，快篩也是陰性，結果出門還是被當病毒看待，不僅常聽到別人說「不要靠近我」、「口罩別脫」等，還被要求碰過的東西要酒精消毒，母親節當天家人也不讓她回去，讓她相當心寒，「好像我終身確診一樣」。