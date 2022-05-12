櫃買中心12日表示，統計興櫃戰略新板4月份全體證券商新增自然人合格投資人達3,396戶，證券商推動開戶數前三名依序為永豐金證券、元大證券及凱基證券；其中永豐金證券4月份新增戶數達2,745戶居首位。

截至今年4月底，累計全市場合格投資人戶數已超過9萬戶，其中自然人合格投資人戶數也接近3萬戶，各項推廣活動已有效吸引自然人共同參與。

隨著近期合格投資人開戶數大幅增加及交易獎勵活動的推動，戰略新板市場交易也漸趨熱絡，4月份成交日均值達469萬元，較3月份大幅成長309％，而5月截至11日成交日均值增加至793萬元。

對於4月份交易量貢獻較大的證券商，櫃買中心頒發獎勵金給予實質鼓勵，得獎者包括台新證券、富邦證券、永豐金證券及凱基證券等4家流動量提供者；證券經紀商得獎者包括第一金證券經紀部、元大證券中和分公司、國票證券長城分公司、臺企銀證券民雄分公司及元大證券鳳山分公司。相關得獎名單可至櫃買中心網站「首頁>興櫃> 興櫃戰略新板獎勵活動專區」專區查詢。

櫃買中心為持續鼓勵符合資格的投資人完成自然人合格投資人之開戶作業，第2季持續辦理登錄抽好禮活動，特準備Gogoro電動機車、Apple Watch、AirPods Pro與超商購物金等獎品，獎項比第1季更多且中獎機率更高，提醒第2季新增的「自然人合格投資人帳戶」要前往櫃買中心活動網頁（https://quiz.tpex.org.tw/psbq2/）完成登錄，就有機會把獎品抱回家，也可上櫃買中心官網「戰略新板專區（www.tpex.org.tw/web/psb/）」瀏覽相關資訊。