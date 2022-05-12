（台股投資族群年輕化，集保結算所公布今年Q1首次開戶人數及有交易人數年齡呈現年輕化趨勢。圖／集保結算所提供)集保結算所12日表示，延續110年臺股繳出亮麗的成績單，集保統計111年第一季證券市場開戶資料，首次開戶人數18萬人，仍維持高成長，其中小於20歲之族群開戶數高達18％（逾3萬3千人），顯見投資族群年輕化，當然，除了投資觀念向下紮根外，父母樂於幫小孩從小存股也是新趨勢。集保結算所總經理朱漢強表示，受惠於主管機關普惠金融政策，包括存股概念的定期定額，或小額也能買賣的盤中零股交易，不僅降低小資族群參與證券市場之門檻，也提供更多元及便利的投資選擇及管道，這些都是投資族群愈漸年輕的因素。 另從大數據平台分析交易人數年齡層分布，29歲以下的年輕族群在111年第1季有76萬人參與交易，占全部交易人數17％，每人每季平均總交易金額亦高達248萬元，為臺股注入新動能，顯見雖然國際政治動盪影響國內股市波動，但年輕族群仍積極參與證券市場投資，落實理財投資觀念，這對證券市場長期發展而言都是好現象。