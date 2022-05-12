治平高中新運動場啟用，多名學生進行排球對練。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區治平高中斥資1255萬元整建運動操場，經歷半年工期，今亮相比照賽事規格的全新運動場，在師生歡呼聲中剪綵啟用。校長徐享鵬表示，治平培養出許多選手為國爭光，董事長夫婦也認為要給孩子最好的學習環境，新運動場皆獲得師生和家長好評。

徐享鵬表示，面對少子化衝擊，鮮少有私校願投資這麼重大的建設，董事長夫婦對教育制度十分投入，認為應讓孩子在學習過程擁有最好的環境和設備，也建構6年一貫科技啟航的智慧校園環境，相信未來會是12年國教模範校園。

新運動場完工吸引不少學生上場打球，一名林姓同學說，在新運動場跑步或打球較安全，以後在學校的運動時間相信會更舒適，新運動場在同學間都有很好的反應。

徐享鵬也提到，治平高中體育班擁有近300名學生，經校方給予經費栽培，遴選許多選手參加世界級比賽為國爭光。家長會長張慎剛則說，家長對校方辦學給予很大支持，學校也經常採納家長意見，看到運動場完工深感驕傲。