2022湯姆斯盃世界羽球男子團體賽，中華隊今天（12日）下午3點於8強賽挑戰2014年冠軍日本，首點單打周天成直落二不敵前世界球王桃田賢斗，但第2點雙打李洋／王齊麟21比14、21比15擊敗保木卓朗／小林優吾，雙方目前1比1平手。

中華隊本屆湯姆斯盃在小組賽3戰全勝，首次以分組龍頭晉級8強，幾過抽籤後和日本隊於8強賽過招，第1點單打寶島一哥周天成和桃田賢斗高手過招，桃田打出不少觸網過幸運球，但也出現幾次失誤，周天成一如往常展現韌性和對手磨，不過速度上打得較慢一點，桃田則是第2局越打越有氣勢，最終周天成18比21、13比21不敵桃田，吞下對戰10連敗，中華隊總比分0比1暫時落後。

第2點雙打中華隊由東京奧運金牌組合李洋／王齊麟坐鎮，面對去年世錦賽金牌、世界排名第4的保木卓朗／小林優吾，雙方過去2次交手各獲1勝，這次交手首局「麟洋」在13比13平手後連拿4分，被日本組合追上1分後，又是一波4比0攻勢關門，第2局「麟洋」3比4後連搶5分超前，就此領先到比賽結束。

第3點單打中華隊由王子維擔任，迎戰世界排名14的常山幹太，第4點雙打交給昨天（11日）對印度贏球確保勝出的男雙組合盧敬堯／楊博涵、第5點為19歲小將廖倬甫。

稍早中華女子羽球隊在優霸盃8強賽0比3敗給日本隊、無緣4強，中華隊在湯優盃歷屆最佳成績是2006年女團4強。