目前有多位專家評估，台灣疫情將於6月初達到高峰，研究吠陀占星十多年、與印度神童阿南德同門派的吠陀占星老師李靜唯以台灣國運來看這波疫情指出，目前台灣的國運盤正在走很凶的土星(sa)流月，依據占星學的觀點以及去年的實務驗證來看，今年要到7月火星進入牡羊座解除對於處女座的相位影響時，染疫人數才可能正式趨緩。

李靜唯老師指出，由於凶星計都、羅喉及土星目前正沖台灣的命宮及七宮，七宮代表團隊商務合作能力，偏偏台灣國運從2021年5月19日到2023年1月18日之間走月亮(mo)流年，明顯看出國家團隊協調能力不足，以及覬覦這波防疫利益的小人口舌是非很多，才會造成民眾買不到快篩的恐慌跟混亂。

台灣國運盤圖。（圖／李靜唯提供）

李靜唯老師以過去台灣國運跟疫情關係來加以印證分析指出，通常疫情嚴重與否都是以感染人數為基準，2021年5月台灣的染疫人數突破性上升，尤其是5月19日號之後，當時台灣的國運走月亮(mo)流年、太陽(su)流月，再加上當時水星落在金牛座，受到羅喉與計都夾擊，而火星在雙子座對處女座又產生相位，這樣的星象對於國運盤掌管健康的第六宮水星有強烈的負面影響，去年此時的疫情大家應該還記憶猶新。

但到了2021年7月6日到7月28之間台灣國運主管健康的第六宮開始轉旺，再加上火星離開雙子座以及水星離開金牛座，當時台灣的染疫人數也開始慢慢趨緩，從去年7月13日微解封、7月27日正式降為二級的經驗印證，可見一斑。

李靜唯老師指出，其實從國運盤的第六宮來看，台灣的基本醫療實力很堅強，但仍要小心這一波從5月9日之後一直到6月的確都將是疫情高峰，尤其5月28日是木星與火星合相最密切的時間點，應該也是此波疫情的高峰期，還是要特別注意防疫措施，做好自我隔離，7月之後感染人數應該會漸漸減少，但也不排除會有新的變種病毒出現。

李靜唯老師分析，至於醫護人員所面對的醫療資源不足以及藥物短缺壓力，以及民眾買不到快篩劑的混亂局面確實是因為月亮流年容易充斥太多大發災難財的小人有關。

從台灣國運盤來看，李靜唯老師分析，今年疫情還是不會結束，只是慢慢緩解，但要注意的是今年底或明年開始台灣財務不斷耗損的經濟問題，還有權力控制過度集中以及地緣政治衝突會明顯化，更要同步關心。