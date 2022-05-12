生活科學(Live Science)報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，還發生文物劫掠的事件，遭俄軍佔領的梅利托波爾歷史博物館(Melitopol Museum of Local History)，收藏的距今2300年前斯基泰文明(Skuthai)黃金飾品被俄軍帶走。另有報導稱，一名博物館工作人員目前被俄羅斯軍方扣押。

斯基泰人又稱西徐亞人、塞西亞人，是一支活躍在中亞到近東地區的游牧民族和強大的戰士，從公元前800年至公元300年之間，都有他們的事蹟，雖然沒有文字流傳，但他們有很高的工藝技術，其中黃金手工藝品至今已是無價之寶。

梅利托波爾是最早淪陷的烏克蘭城市之一，自3月1日起就被俄羅斯軍方佔領，接著他們就瓦解當地政府部門人力，也以清點財產為名，沒收了許多物品，其中就包括博物館的文物。

因不願與佔領軍合作，遭俄軍罷黜的梅利托波爾市長費多羅夫( Ivan Fedorov)說，俄羅斯人奪走了我們的斯基泰黃金，這是全烏克蘭最珍貴的藏品之一，然而我們已不知道他們把它帶到了哪裡。

博物館館長伊布拉希莫娃(Leila Ibrahimova)表示，被盜的文物達到198件黃金工藝品，包括鮮花和金盤形式的裝飾品，這些黃金物品有些是古希臘風格，是當時古希臘人製造，並作為禮物或通過貿易發送給斯基泰人。此外，俄羅斯佔領軍還拿走了300年前的銀幣，以及各種館藏兵器和勳章。

伊布拉希莫娃說，她曾經被俄羅斯人綁架，到3月中旬才被釋放；另外一名叫 庫奇爾(Galina Andriivna Kucher) 的博物館員工也遭綁架，都是為了逼問更多的博物館文物所在。

目前尚不清楚俄羅斯士兵會如何處理這些盜取的文物，有可能被出售，或者出現在俄羅斯的博物館展示廳裡，最糟是結果是被破壞。