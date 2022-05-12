富邦悍將本土王牌投手江少慶確診，本周先發輪值突然少1人，投手教練林正豐表示，空缺將由楊彬補上，預計本周六先發；而他也捎來好消息，洋投羅力預計在周日二軍先發，預計投45至50球。

連同周一補賽，富邦單周面連7天6戰的考驗，前2戰推出威迪茲、郭俊麟先發，原本預計後面4連戰由陳仕朋、范米特、江少慶、威迪茲輪番上陣，沒想到疫情突然來襲，也讓先發輪值出現空缺。

江少慶突然碰上疫情，林正豐正向態度面對，「事情碰到了就要想辦法解決，搞不好楊彬投得不錯，其實我們也是想讓下面有表現的球員上來一軍展現，不然他們在二軍這麼努力，最好是能因此搶下位置，這也代表球隊多一名戰力。」

至於「準本土球員」羅力的調整進度，林正豐表示，他預計在周日二軍先發，二軍首戰預計投45至50球，看他投完球後的身體狀況再評估下一次出賽，「球隊現在狀況不好，當然會希望他能提早回來，但如果他沒有準備好也不是好事，所以只能透過每次訓練後的溝通，與選手達成共識。」