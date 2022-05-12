快篩即陽性遠距醫療步驟。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

台北市政府12日發布，新冠個案增加10751例，11日確診者居家照護病患有47397人；快篩陽性即確診政策上路首日，台北市政府提醒，如果醫師或民眾對快篩陽性有疑慮，仍然可以PCR採檢，先預約快篩急門診，帶著呈現快篩試劑前往。

北市府衛生局疾管科主任紀玉秋表示，快篩即確診才剛實施，12日上午有多少憑藉快篩陽性試劑判斷確診，目前還在統計，民眾在「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫」期間一旦快篩陽性，就能利用視訊由醫師協助判斷確診。

紀玉秋說明，當快篩試劑呈現陽性，第一步先在試劑上註明姓名與檢驗日期，再來將陽性試劑與健保卡放在一起拍照，接著預約遠端醫療或視訊門診時，將照片上傳到視訊平台，當醫生視訊評估時，配合醫生遠端問診，出示陽性快篩試劑，當診察結束後，最後用剪刀將陽性試劑銷毀。

部分民眾反應，不善於視訊診療，難以利用遠距通報快篩陽性；紀玉秋說明，中央政府有提到，不論民眾或醫師，如果對快篩陽性有疑慮，或是雙方沒有辦法達成共識，仍然可以安排PCR採檢。

紀玉秋補充，快篩陽性民眾仍可預約「北士科車來速」或「木柵機廠車來速」，23處防疫急門診，包含3處親子快速通道，也都可以利用。

紀玉秋提醒，出現症狀且快篩陽性，預約快篩急門診後，前往時務必全程配戴口罩，自行前往不要搭乘大眾運輸工具，抵達陽性急門診將陽性快篩試劑交給醫護人員，聽從現場醫護人員指示採檢，一旦確診會收到簡訊通知。