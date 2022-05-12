雲林縣新增510例確診案，北港鎮南陽國小率先施打兒童疫苗。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣12日新增本土確診510例，無症狀295人，輕症215人，沒有中重症者。校園兒童統一施打疫苗意願約3成，11日北港鎮南陽國小率先施打，加上自行至醫療院所施打的兒童，至11日已完成2412人施打，目前無不良反應通報。

雲林縣政府表示，12日新增確診個案前3名分別為斗六市91人、虎尾鎮74人、麥寮鄉56人，剛好是縣內人口數前3名的鄉鎮市，顯示目前確診人數與人口數趨於正比，斗六與虎尾確診熱區偏向人口密集處，麥寮則受六輕工業區外來人口較多影響。

縣府說，校園兒童統一施打疫苗原本預定在13日開打，但北港鎮南陽國小因有醫療院所可以配合施打，因此於11日率先開打，共有85人施打，以全校650名學童計算，比例約2.8成。

縣府指出，510例個案中，有262名男性與248名女性，年齡分布在0歲至93歲。綜觀今年本土個案中，比例最多的年齡區間為20至29歲694人，占比約為15.7％；其次40至49歲664人，占比約15％；10歲以下小孩541人，占比約12.2％。