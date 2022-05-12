纏訟16年的紅火案，去年台灣高等法院更二審認定，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，雖將結構債出售給紅火公司，但不構成《銀行法》的背信罪，他轉投資買進兆豐金控股票但未操縱股價，判決無罪，檢提上訴，最高法院撤銷發回更審。

更二審將辜仲諒及張明田、林祥曦改判無罪，至於檢方聲請沒收2億6169萬5800元犯罪所得部分，因辜仲諒沒有操縱兆豐金控股價等事實，不須對中信金控沒收及追徵，檢方不服提上訴，被最高法院撤銷。

最高法院認為，更二審對於辜仲諒及張明田、林祥曦有無背信故意未詳加調查，並說明證據取捨的理由，3人的行為是否造成中信金控損害，未予究明釐清，關於沒收部分也一併發回更審。

檢方起訴案發當時擔任中信銀行董事長的辜仲諒與中信金控財務長 張明田、中信銀副總經理林祥曦，被訴利用中信銀行向巴克萊銀行購 買3.9億美元的結構債，再出售給陳俊哲成立的紅火公司，讓陳調度 資金計畫買回結構債。

辜仲諒等人同時以中信金控向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，再 投資並大量買進兆豐金控股票，讓兆豐金控股價上漲，紅火公司趁此 機會向巴克萊銀行贖回結構債，紅火公司獲有3047萬多美元的利益， 中信銀行受重大損害。