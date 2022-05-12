印度南部喀拉拉邦（Kerala）與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）近期爆出一罕見怪病－「番茄流感」（tomato flu），據悉症狀包括起紅疹或水泡、噁心、腹瀉、肌肉疼痛等，當局證實已多達80名孩童感染，推測其不小的傳播力未來病例數恐怕激增，還傳出至少58人出現食物中毒送醫後不治。

#Watch | At a time when Kerala is already battling the spread of the COVID-19 virus, another flu has started haunting the coastal state. A rare viral disease called 'Tomato Flu' has infected more than 80 children below 5 years. Watch the video to know more #INVideo pic.twitter.com/NdyDXoRq2f — INDIA NARRATIVE (@india_narrative) May 12, 2022

據《印度快報》（The Indian Express）12日報導，感染「番茄流感」患者尤以5歲以下孩童為大宗，是印度最普遍的誤診病例，此病毒性感染病會引起全身肌膚出現一顆顆如番茄大小的紅疹、水泡，因而得名。此外，其他症狀像是疲倦、胃痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等類似「屈公病（Chikungunya fever）」病症，因此也被視為屈公病後遺症；還有少數患者會出現雙手、雙腿皮膚顏色改變的怪象。

醫學專家表示，「此流感為一種自限性流感，沒有特效藥。」自限性流感的意思即一般流感，即使沒有接受藥物治療，大部分的人都能在一個禮拜內自然康復，不過仍有極少數的可能會引起病變。

境內病情最嚴峻的5個村莊都發生在西南部喀拉拉邦，總計多達80名孩童確診。當局已組織衛生單位全天候駐守邊境檢查站，防堵病情擴大。專家也補充，番茄流感與其他流感一樣具傳染性，一但有人感染，就必須進行隔離。建議家長要留意孩子勤洗手並適時消毒，在夏季每天濕熱的環境多補充水分。