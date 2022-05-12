大陸國家移民管理局微信公號12日消息，大陸公安部副部長、國家移民管理局黨組書記、局長許甘露10日下午主持召開黨組會議，要求全力配合打贏大上海保衛戰；要把北京作為重中之重，嚴格執行北京聯防聯控機制要求；要督促吉林邊檢總站落實精準防控措施；要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。

會議要求，要從嚴從實從細落實疫情防控各項措施，鞏固拓展疫情防控戰略成果。要全力配合打贏大上海保衛戰，加強對上海邊檢總站和公安機關出入境管理部門的指導，調動全系統力量全力以赴支援配合上海實現社會面動態清零。

要把北京作為重中之重，嚴格執行北京聯防聯控機制要求，大力支持北京疫情防控工作。

要督促吉林邊檢總站落實精準防控措施，持續鞏固吉林疫情防控成果。要指導各邊檢總站和出入境管理部門，支持配合地方打好疫情防控殲滅戰、阻擊戰。

要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。

要嚴打非法出入境活動，全面深入開展「獴獵」行動—2022，深入推進「三非」凸出問題整治，切斷邊境地區非法出入境主要通道，嚴防疫情循違法犯罪管道輸入傳播。

要統籌推進疫情防控和服務經濟社會發展，堅決貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，積極研究推出便民利企、助企紓困政策措施，助力「六穩」「六保」，保證口岸暢通，為必要的人員往來提供優質高效服務。

要強化內部防疫，嚴格防護標準，嚴密防護措施，確保隊伍安全穩定。要壓實工作責任，加強組織領導，強化党建引領，改進綜合保障，嚴肅工作紀律，切實把疫情防控和服務經濟社會發展任務落到實處。

會議強調，要嚴密防範化解重大風險，持續深化專項嚴打整治，嚴厲打擊跨境違法犯罪、整治重點地區「三非」問題，不斷淨化邊境轄區社會治安秩序，為經濟社會發展提供良好的移民管理環境。

要規範權力運行，全面實行行政許可事項清單管理，完善政務服務事項基本目錄及實施清單，嚴格執行執法執勤「六個嚴禁」，始終做到嚴格公正規範文明執法，堅決懲治群眾身邊腐敗和不正之風。

要嚴格落實「過緊日子」要求，大力推進節約型機關創建，嚴格落實節能減排指標要求，嚴格規範公務用車管理，嚴控「三公」和會議、差旅、培訓等經費，切實把寶貴的財政資金用在發展緊要處、基層急需上。