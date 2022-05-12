家樂福「粽藝大賞」邀請11位名師評選，其中東部粽評價亮眼。（家樂福提供）

家樂福今年端午檔期推出「東部粽」獨家新品。（家樂福提供）

端午節剩不到1個月，家樂福舉辦首屆「家樂福粽藝大賞」，邀請全台北中南東8校廚藝與餐飲科系教授參與評審，選出東部粽、北部粽、南部粽、創意粽等類別的前三名「狀元榜首粽、榜眼、探花粽」，狀元榜首粽皆由老字號品牌獲得，而評審也特別力讚東部特產的東部肉粽。

家樂福觀察，肉粽檔期開賣至今兩周，發現北部消費族群，可能因生活忙碌、重視品牌代言特性，較喜愛在賣場購買肉粽，也受疫情影響帶動民眾想在家過節，已帶動業績成長超過1成。家樂福「粽藝大賞」檔期即起至5月22日，購買目錄商品再享雙重送，每滿588元送高慶泉與柴語錄聯名花生辣醬、每滿888元再加贈十八匠作四神龍骨湯。

家樂福首屆「家樂福粽藝大賞」，參與評選廠商近70家，肉粽榜單僅挑選24組上榜，希望能夠為消費者挑出最符合口味的肉粽品項。其中東部粽上榜的有「宜蘭吉鄉東部縱谷黑糯米粽」、「宜蘭頭城農場櫻桃鴨椴木香菇粽」、「宜蘭肉焿番國宴肉捲粽」、「三星蔥櫻花蝦粽」、「一口宜口三星蔥櫻花蝦粽」，及「百年傳奇花蓮剝皮辣椒粽」等，為東部農產品打響名號。