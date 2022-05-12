疫情擴散，確診人數持續攀升，部分確診omicron患者喉嚨疼痛難耐，甚至法進食；南投醫院營養師黃淑敏表示，除了止咳化痰及止痛藥物，足夠的營養補充可提升免疫力，恢復較快，可多選擇清涼且軟質的食物。

黃淑敏表示，軟質食物可依照6大類食物挑選，如全榖雜糧、魚肉蛋肉類、蔬菜類、水果、油脂與堅果種子類、乳品類，並將食物煮軟，待食物稍微涼了再食用，以免過燙刺激喉嚨。

黃淑敏表示，還可以挑選富含維生素B、A及C的食物，幫助傷口癒合及提升免疫力。維生素B群含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶、雞蛋、魚類；維生素A含量較多的食物有肝臟、蛋黃、奶類、胡蘿蔔、深綠色蔬菜；維生素C則多存在蔬菜及水果中，如芭樂、奇異果、深綠色蔬菜。

許多民眾因為喉嚨痛，選擇冰淇淋或布丁等冰涼滑順的食物，緩解不適。但黃淑敏建議，咳嗽嚴重應請避免吃太多甜食及辛辣食物，因為甜食會造成口乾，反而更容易引起咳嗽，辛辣食物會刺激傷口加速疼痛；可以適量喝綠茶，因為綠茶含兒茶素有抗菌功效，兒童可以喝牛奶紓緩喉嚨不適。

黃淑敏表示，對抗病毒除了勤洗手、戴口罩之外，還必須補充足夠的營養，蛋白質、維生素都要補充完整，還要多休息及補充水分，增加身體抵抗力，降低病毒的威脅。