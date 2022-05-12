屏東縣長潘孟安拿出屏東獨家設計地方特產水果口罩、雙月刊以及徽章等精美文宣小物，送給前來參與演講的師生們。（政大提供）

屏東縣長潘孟安談施政願景，提出「落實全民照顧」、「推動城市美學」及「開創大型建設」等三大方針。（政大提供）

國立政治大學地政學系今年舉辦「全球國際城市的新視野」，全系列演講活動壓軸場於本（5）月11日邀請到屏東縣潘孟安縣長，同地政系師生，分享屏東如何透過規劃、設計與治理，務實打造優質環境，提升人民幸福與榮耀、樹立屏東縣的新視野。

潘孟安遠道而來，帶了屏東獨家設計地方特產水果口罩、雙月刊以及徽章等精美文宣小物，送給前來參與演講的師生們。潘孟安演講開場首先指出屏東縣過往負債嚴重之程度有如重度昏迷「葉克膜」等級般。然而，上任七年過去了，屏東縣府成功減債175億，為屏東未來的發展奠定下健康的基礎。潘孟安接著提出「落實全民照顧」、「推動城市美學」及「開創大型建設」等三大方針，作為創造屏東縣幸福、榮耀與未來的基石。

在落實全民照顧方面，屏東提供多元幼兒托育，並逐步改建校園，照拂幼青少族群；為落實「在地安老」之中長期計畫，屏東縣陸續完善當地社區照護研發中心、家庭福利中心、日照中心及村里公所等，並以擴充在地醫療資源為中長期目標，持續推動醫療產業園區，並設立醫學中心級醫院，致力提供縣民符合水準的健康照護與安居環境。

在財政預算不充裕的情況下，屏東縣如何創造獨樹一格的價值？潘孟安以屏東的城市設計力為主題，以「紅綠燈小綠人」為例，當時第一代的小綠人「求婚版本」初採用時，雖然讓交通單位頗有疑慮，然而，卻得到全球媒體爭相報導此設計巧思！「生活就是設計」，潘孟安又舉例屏東縣政府各局處的名片係以屏東特色元素設計，因應不同業務，有不同的圖樣。屏東縣政府近年也推出雙月刊，內容不歌功頌德，而是以屏東的人、事、物、地景、地貌為內容主軸，透過各種小設計堅實屏東縣的軟實力。