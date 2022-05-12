高雄市勞工局首度結合時下最潮流的Podcast自媒體，辦理2022《聲聲不息》Podcast 聲媒育成研習營，針對身障創業人士進行訓練，12日基礎班結業，經過4天訓練後，以學習熱忱、語言表達能力、聲媒創業結合等標準，從19位學員中評選出10位，進入實作進階課程，未來可運用於創業，加入Podcaster行列！

今年勞工局辦理身心障礙創業者podcast聲媒育成培訓課程，12日基礎班結業，由高雄市勞工局副局長陳石圍頒發結業證書。

高雄市勞工局指出，透過課程讓身障創業者有機會學習製作近年熱門的Podcast，並透過Podcast平台宣傳行銷，進而運用在創業上，並邀請知名的製作團隊及主持人，組成實力堅強的師資陣容，教導學員運用聲音特質進入Podcast圈。

為了讓學員認識及學習Podcast，高雄市勞工局安排為期10天的聲媒育成研習課程，分為基礎課程與進階實作2個階段，由具豐富實戰經驗的老師，帶著學員從基礎入門、認識Podcast聲音媒體和分享節目製作流程的心得。

高雄市勞工局副局長陳石圍表示，為推廣學員錄製節目，將規劃「Podcast新聲代讚聲活動」，在勞工局粉絲團《小勞男孩向前行》爭取民眾認同按讚，讓學員透過活動結交更多Podcast圈內朋友，在進入實務創業階段時，啟發更多產業連結創業的構想。

下一個進階實作課程，將邀請知名Podcast節目的Podcaster來教學，學習製作時下最夯的媒體行銷，同時，帶領學員製作一檔專屬自己的Podcast節目《聲聲不息》，從聲頻社群出發，認識跨界Podcaster。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)