中國地產開發商融創中國今天表示，公司方面無法支付2950萬美元利息，並警告將出現更多債務違約。目前壞帳已拖累中國房地產業。

自從中國政府採取措施遏制房地產業過度借貸後，依賴借款推動建設熱潮的中國地產開發商，紛紛在巨額借貸的沉重壓力下奄奄一息。

中國銷售額最高的地產開發商之一融創是房地產巨頭債務問題不斷加劇的最新一例，昨天錯過了支付2950萬美元離岸債券息票的最後期限。

在今天提交給香港證券交易所的文件中，融創警告，該公司「預期不會支付」另一筆未來幾週到期的7500萬美元利息。

融創將其流動性難題歸因於銷售下滑，而下滑原因又在於最近的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及難以獲得新融資；並指出「中國房地產業的宏觀環境發生了巨大變化」。

融創在提交的報表中說，由於冠狀病毒疫情，中國最大城市3月和4月合約銷售較去年同期減少了65%。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110512