全聯公布端午預購熱銷榜，以「饗城南台灣花生粽」榮登冠軍。（全聯提供）

家樂福聯合台灣東部11間在地品牌打造「東部粽」，冬山柚花烏龍茶粽，348元。（家樂福提供）

愛買彭園怡客好粽冰沙雙響禮盒，原價1250元，5月底前特價898元。（愛買提供）

愛買嚐嚐九九精品飄香端午禮盒，含帝王麻油雞粽2粒、飄香封肉油蔥粽2粒，5月底前特價399元。（愛買提供）

city’super網羅近40款熱銷在地名店粽，如新竹店首引進江浙菜名店「蔣府宴精選端午粽禮盒」，特價1099元。（city’super提供）

量販超市粽子預購陸續開跑，業者觀察，近期因疫情減少出門，反而讓消費者在端午送禮預算上大幅提高，除了台灣人最愛的花生粽、北部粽外，單顆要價百元以上的飯店名店粽銷量也增溫；另除了傳統南北粽大戰，今年還有「東部粽」加入新話題，網羅花東精緻農產品製作。

全聯自3月25日起至5月26日開跑預購，今年共推出30款好粽，不論是台式、湖州、港澳的傳統口味，或素食者最愛的素粽、清涼冰粽、養生粽，還有使用官田菱雉菱生態食材製成的生態粽，及湘菜名店「彭園」特色菜入粽的極品粽等，都可一次選購，單粒平均價格介於35元至225元，最低1顆35元起。全聯表示，今年端午預購目前業績已破千萬元，較去年同期平均成長50%，預計整體端午業績可望較去年成長10%。

而全聯也統計近期粽子熱銷榜，目前奪下熱銷第1名的是「饗城南台灣花生粽」，以濃濃粽香加上高CP值的特色，再度拔得頭籌，可望再突破去年銷量，持續榮登「平民粽子王」寶座；其次預購排名則為呷七碗北部風味粽、呷七碗豪華海陸粽、呷七碗國宴極品干貝粽、饗城五穀蛋黃肉粽等。為提升買氣增強節慶感，全聯即起至5月26日到實體門市，使用PX Pay綁聯邦卡，購買端午預購品項單筆滿600元，即贈福利點100點。

而端午不止是南北粽大戰，「家樂福粽藝大賞」首次推出「東部粽」，獨家聯手宜花東11間地方名店，精選台東米、花蓮醬油為基底，再將金棗、剝皮辣椒、鬼頭刀等在地農特產包入粽子，翻玩傳統打造創意新味，希望讓消費者感受東部優質農特產的魅力。另也瞄準小家庭、送禮商機，網羅超過百款經典南北粽、品牌名粽，還邀請人氣貼圖「柴語錄」聯名在地老店立家肉粽、高慶泉辣醬推出限定包裝。

家樂福觀察，肉粽檔期開賣至今兩周，發現北部消費族群，可能因生活忙碌、重視品牌代言特性，較喜愛在大賣場購買肉粽，也受疫情影響，許多民眾想在家過節，已帶動業績成長超過1成。

愛買量販今年推出近50款粽子商品，除晶華酒店、彭園、紅豆食府等知名飯店、餐廳名粽外，還有南門市場、石門劉家、新竹乾家、高雄郭家、台南再發號等名店特色粽，最低169元起。另愛買也連續8年推出端午節粽子公益認購，幫助家扶基金會，認購價199元起。

city’super發現因減少出門，反而讓消費者購買端午粽預算大幅提高，不僅單顆百元以上的頂級飯店粽、名店粽備受青睞，銷量也提前升溫增3成。city’super網羅近40款獲獎星級飯店、人氣熱銷在地名店粽，如新竹店首引進江浙菜名店－蔣府宴精選端午粽禮盒、台北遠東香格里拉米其林餐廳的－香宮經典烤鴨粽、上海醉月樓餐廳的－酒香雞肉粽等。