美股近期跌跌不休，道瓊指數自年初以來一路下挫，周三（11日）收盤跌破3萬2千點關卡，續創新年低點，本周恐慌指數（VIX）一度觸及35，顯見投資人對連日下跌逾發擔憂。對此，素有女股神之稱的伍德（Cathie Wood）也坦言，全球經濟已經陷入衰退，很多跡象顯示目前正處於熊市，而她將最近的股市波動歸咎於聯準會（Fed）激進的升息計畫。

路透社報導，伍德認為，「我們現在正處於熊市中，聯準會預計在6月、7月的兩次會議各升息2碼，市場似乎出現質疑聯準會策略的聲浪」。

此外，伍德還發現創新公司目前正遭受到「難以置信」的做空活動，進而拉低股價；不過他還是信心滿滿，「如果我們是對的，這些空頭將被迫回補，我很期待那一天的到來」。

伍德旗下旗艦基金ARK Innovation ETF在2020年疫情爆發期間，表現優於美國其它股票基金。伍德表示，經濟成長放緩可能對她旗下基金所投資的創新公司有正面助益。

報導指出，ARK創新基金今年迄今下跌近60%，自去年2月歷史高點跌幅近75%；然而，儘管該基金虧損嚴重，過去4周內仍實現淨流入，截至5月4日，當周淨流入資金達4.557億美元。