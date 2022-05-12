少女在2017年逃家，偷走胞姐身分證「騙」酒店當小姐、藝名「夜沙」，與黃姓酒女交往同居，因缺錢花用再冒名偽造本票22萬元、由黃女作保，向酒店經紀人借錢，遲未還錢，經紀人怒告偽造有價證券。黃女辯稱，酒店都以藝名互稱、並不知她本名，法官以「夜沙」犯案時未滿18歲判決公訴不受理；以證據不足判黃女無罪，仍可上訴。

少女「夜沙」原與胞姊同住在中市，未滿18歲的她在2017年間竟偷走姐的身分證離家出走，到酒店冒名當酒女，2017年11月17日前後與同酒店黃姓酒女交往，在同月22日再度冒用姐名義，偽造1張金額22萬元本票，並由黃女當保證人，向酒店經紀人借錢，因未依約還錢，經紀人怒告，檢方依偽造有價證券罪嫌起訴兩女。

黃女到案否認犯行，她辯稱，在酒店上班彼此都稱呼藝名，她並不知道「夜沙」竟冒用胞姐身分上班，兩人交往沒幾天，「夜沙」需要借錢，並承諾會還錢，她才願意當保證人。

「夜沙」供稱，她是用胞姐的身分「騙」進酒店上班，因房租周轉不開又搬家缺錢，才在本票寫上胞姐姓名、資料，連同胞姐身分證向經紀人借錢，但對方要求有保人，經黃女同意，讓她簽名作保。「夜沙」說，黃女在作保前曾與她一起出國、看病，知道她的真實本名，兩人從2017年11月間交往到2019年1、2月間，因「三觀不合」分手。

台中地院法官追查發現，「夜沙」與黃女在借款前並未到在同一診所看病，也沒有出國紀錄，兩人在該案後，黃女曾告過「夜沙」，兩人並非和平分手。而「夜沙」供稱，黃女知本票發票人非她的真實姓名，自願當保人，有違常理，認定黃女涉偽造有價證券罪證不足，而判決無罪。

至於「夜沙」因犯罪時年齡未滿18歲，就《少年事件處理法》規定，少年法庭有「先議權」，須先移送少年法庭或少年家事法院，調查後裁定是否依刑事程序處理，而判決公訴不受理確定。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障