富邦悍將7日突然把陳鴻文降下二軍，引發外界熱議，不解球隊的球員異動，12日賽前投手教練林正豐解釋，當初考量郭俊麟要先發，加上要讓2名洋投分擔3場比賽，在本土先發多1人的情況下先把他降下二軍，「誰知道升降後少慶有狀況，這也沒辦法，是意外、無法預測的。」

由於本季遇上周一補賽有新規定，各隊能多登錄1名本土球員，原本富邦預計9日補賽要讓郭俊麟先發，但最後考量讓洋投「投一休五」，決定依照原本輪值，推出洋投威迪茲先發，郭俊麟改成10日先發。

林正豐說：「 原本確實有考慮到補賽能多1人，但後來與教練團討論後，希望讓2名洋投本周能分擔3場比賽，所以決定郭俊麟改在禮拜二先發，也因為他要先發，必須要有1名本土球員下去。」

林正豐也提到，由於本周洋投扛3場先發，會有多1名本土先發的情況，加上他對龍隊對戰數據不錯，所以決定把他下放二軍、跳過1次輪值，讓他銜接17日先發面對龍隊。

原本的先發輪值都已安排好，沒想到卻突然發生江少慶染疫的情況，而根據聯盟規定，陳鴻文沒有在二軍待滿10天，也無法透過「疫情隔離名單」遞補上一軍。

林正豐無奈的說：「怎麼知道升降過後少慶突然會有這樣的情況，這也是沒辦法，但事情碰上了就要想辦法解決。」他也指出，江少慶染疫後照規定將進行隔離，預計也要2周後才能回到輪值。