生物相似藥與CDMO大廠台康生技(6589)首季每股純益為0.05元，連續3季獲利。受惠去年CDMO接單明顯成長，去年也即刻啟動產能擴增計畫，今年二廠產能也倍增至年底達2.55萬升，並持續加速人員擴編。

台康首季合併營收為3.61億元，雖受第一季汐止廠進行產線優化影響，停工而無法進行生產，營收仍較去年同期成長47.7%，且優於去年同期的虧損局面，每股純益為0.05元。台康2022年前4月營收為4.7億元，年增30.53%，創歷史同期新高。

台康汐止廠產能優化後將於5月中旬重新開始運作。竹北廠產線也陸續增建中，預計今年底哺乳類動物細胞廠產能將由9,500升提升至25,500升，以因應明年的生物相似藥上市產能及CDMO業務成長之需求。同時台康也積極招募新血，今年截至四月底員工人數達335人，較去年底成長12.8%，而且持續擴編中。

台康自行研發的乳癌生物相似藥EG12014已向美國FDA及歐盟EMA申請藥證審查中，預計明年取得藥證後，將由台康負責生產該產品，除台灣、中國大陸、日本、南韓及俄羅斯以外之全球市場將由合作夥伴國際大藥廠Sandoz負責上市銷售，並依產品銷售額按合約所訂比例取得分潤權利金收入，屆時營運規模可望快速躍進，並帶動整體獲利成長。