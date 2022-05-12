台灣租屋黑市長年未解，立法院今審查《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，針對關鍵的租屋實價登錄修法條文，因內政部認為此舉將有造成租金上漲的疑慮，最終予以保留，連帶相關罰則、檢舉保密條款等修正條文，也一併送黨團協商。

立法院內政委員會今審查《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，朝野立委所提出的修法重點，主要著重在「規範出租人負有申報登錄資訊義務」、「租賃住宅服務業應申報登錄成交案件實際資訊」、「「地方政府為處理住宅租賃糾紛應設調解委員會」等。

國民黨立委曾銘宗指出，台灣租屋市場長期地下化，資訊透明度嚴重不足，不僅增加糾紛，更嚴重影響租屋市場的公平效率及承租人的居住安全，為導正市場亂象，該條例有必要予以修正，其中應特別規範出租人負有申報登錄資訊義務，並賦予主管機關查核權，並設置檢舉及獎勵機制；違反者，可依違法情狀施以不同罰鍰額度。

面對朝野質疑房屋黑市問題，內政部次長邱昌嶽表示，推動租屋實價登錄並建立檢舉獎勵與罰則確實非常好，不過，考量目前租賃契約大多屬於地下經濟，未來實價登錄後要如何稽查，不僅需要極高的人力、物力，如果租賃市場全面實價登錄，是否將導致房東出租意願降低、租金上漲及市場閉鎖的問題，因此內政部傾向不推動實價登錄。

由於內政部持反對立場，因此，針對曾銘宗所提關鍵的新增13條之一，要求出租人、不動產經紀業於訂定契約日起30天內，應檢同契約、文件向地方政府主管機關申報登錄成交案件實際資訊，經審查會研商後，草案暫時保留，連帶相關罰則、檢舉保密條款等修正條文，也一併送黨團協商。

至於此次審查會初審通過草案，包括針對現行條文第十條，有關出租人於承租人遲付租金達2個月，經催告仍拒繳得提前終止租賃契約，額外增加「經訂相當期限催告」仍拒繳後得提前終止契約的文字。

此外，現行條文第十一條，有關承租人得提前終止租賃契約設有「致難以繼續居住」的前提，經審查會討論後，也將該前提刪除。