台中市水利局長范世億說明，依據中央氣象局資料，推估台中市受梅雨鋒面影響狀況。（台中市政府提供）

依據中央氣象局資料，明（13）日至5月16日將迎來首波梅雨鋒面，台中市水利局長范世億指出，13日下午鋒面接近、14日山區、海線就會出現大雨、豪雨等級降雨，台中市政府水利局將於13日晚上8時開設三級應變中心。市長盧秀燕12日主持防疫記者會，提醒市民做好防汛準備，若遇淹水或水利設施災情可撥打119或1999通報，市府將立即派員搶修。

盧秀燕表示，中央氣象局已對台中市、彰化縣、南投縣等8縣市發布大雨特報，預估週六、日降雨最為明顯，因市府將於5月14日開設40餘處快打站，提供18歲以上的市民接種第三劑，她提醒市民事先查好快打站地點，提早出門，攜帶健保卡、小黃卡、雨傘或雨衣，並留意雨中路況。

水利局長范世億指出，這波雨勢預計周五（13日）鋒面接近，山區、海線會有較大雨勢，而周六（14日）鋒面南下雨勢加大，山區、海線就會出現大雨、豪雨等級降雨；水利局做好應變，中興、五張犁、后溪底、車籠埤及湖日等5座抽水站輪值人員已進駐待命，同時已備妥沙包2萬包、防汛鼎塊665塊、243部（大、中、小型）移動式抽水機，並同步通知區公所進行沙包發放作業，因應狀況隨時待命支援。

范世億也提醒民眾可清理居家附近小水溝的入水口，以免阻塞導致排水不通，以及汛期期間盡量遠離河川避免危險。

范世億說，水利局於汛期前已完成多項防汛資材及工程整備，確保豪大雨來襲時不會因堵塞造成淹水災情；另為強化都市水患防災應變能力，水利局已建構全方位立體水情監測網，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、抽水站等超過300部以上感測設備，可發揮智慧防汛分析預警、疏散通報與調控評估能量，展現出韌性城市所需的預警、反應與回復力，守護大台中家園。

水利局進一步表示，受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成嚴重災情，提醒民眾可於手機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。