本土疫情延燒，屏東12日新增1061例確診，部分班級停課學校有81校140班，縣府指出，目前全屏師生染疫累計逾千例，即日起依規定比例發放校園快篩劑，除教育部配發的7488劑外，還有縣府預備的2500劑，近萬份快篩劑供調度使用。

屏縣府指出，此次教育部先行配發快篩試劑給各縣市政府，是以國小及幼兒園的教職員工生人數的15％配發；國中及高中未設有宿舍的學校，以教職員工生人數的10％配發；高級中等以下學校（含特教學校）且設有宿舍學校，以教職員工生人數的15％配發，縣府將持續向中央流行疫情指揮中心爭取。

縣府表示，統計截至12日，居家隔離現管人數1371人，解除隔離674人，無違反居家隔離規範者；居家照護累計4093人，解除666人，現管3427人；5歲以下確診累計608例，92例解除隔離，無重症。6至11歲學童校園疫苗持續施打，11日有8校604人施打，無不適通報。