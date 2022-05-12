香港4月下旬起逐步放寬社交距離措施，各大景點包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、黃大仙祠、博物館等都已再次開放，在2年多來漫長的全球邊境封鎖之後，香港民眾已漸漸開啟新常態生活，紛紛走向戶外，香港旅遊發展局趁勢推出4大私房郊野祕境，也讓還不能到香港旅遊的旅客可以先收錄筆記，待解封後便可來一趟結合自然風光與美食的香港秘境之旅。

由260多個島嶼組成的香港，特殊的地形環境讓在地人開始發掘各種多樣郊野戶外景點。香港旅遊發展局推出的4大私房郊野祕境分成2條路線，包含山線的荔枝窩、昂坪，以及海線的淺水灣、鹽田梓，讓旅客滿足上山下海的不同需求，並在走進大自然放鬆紓壓之餘，透過品嘗在地美食更來更了解當地人文特色，也讓這趟旅行的更有難忘的亮點。

【荔枝窩】探訪客家村莊、欣賞紅樹林與風水林，來杯香港自產咖啡

荔枝窩被茂盛的風水林與紅樹林包圍，是香港保存最完好的鄉村之一。（香港旅遊發展局提供）

喧囂多變的疫後日常，走訪富有智慧的山林，微風輕撫彷彿時間都慢了下來，位於香港新界東北地區的荔枝窩，村落四周保存完整生物多樣性極高，喜愛生態的旅客總能感到滿滿驚喜；位於大嶼山的昂坪深具傳統風情與文化精神，搭乘昂坪360纜車，飽覽香港大嶼山優美景緻，參觀寶蓮禪寺、天壇大佛、心經簡林等，是一場療癒身心靈的饗宴。

擁有300年歷史的荔枝窩客家村，是榮獲亞太區文化遺產保護獎，擁有香港最古老、保存最完好的農村聚居地之一。村落被茂盛的風水林與紅樹林包圍，沿著綠樹成蔭的自然小徑漫步，在壯觀的紅樹林前拍照留念，都能感受到悠閒清靜的氣息。週末假期，在被改造成商店和訪客中心的老房子中，能看到許多鄉村小店或臨時小攤販售的客家菜，遊客能品嚐道地原始風味，如紅燒豬肉、雞粥、茶粿等。

荔枝窩除了豐富的人文地貌，近年來最廣為人知的，就是經過當地農人的努力培育，這裡也成為香港第一個種植成功的咖啡產地，吸引了許多咖啡迷慕名而來，遊客們在感受完古蹟新生與自然環境後，不妨碰碰運氣來杯香港自產咖啡度過愜意的午後。

【昂坪】暢遊靈性之地，欣賞大嶼山清幽景致及天壇大佛

天壇大佛是全球最高的戶外青銅座佛。（香港旅遊發展局提供）

香港以不同特色的離島組成，其中以面積最大的大嶼山名氣最高，暢遊大嶼山由昂坪360纜車之旅出發，沿途可飽覽機場與港珠澳大橋景色。經過古色古香的昂坪市集，就能看到全球最高的戶外青銅坐佛「天壇大佛」，體力充足的旅客還可挑戰攀登268級石階，登上平台遠眺四周旖旎風光。

再往前步行約10分鐘即可到達昂坪祕境─由38條木柱刻上心經所組成的「心經簡林」，木柱高度由八至十公尺不等，刻上著名國學大師饒宗頤的《心經》墨寶，木柱依經文順序排成「∞」符號，象徵無限大之意，遊走於木柱旁的婉蜓小路，置身空靈致靜的環境中，正適合疫後的心靈療癒。來到昂坪，別錯過在環境寧靜、鳥雨花香的寶蓮禪寺齋堂享用佛門齋菜和茶品，齋堂菜式依時令食材烹調，雖然是素食但菜色多元精緻，值得細味品嘗。

心經簡林是療癒身心靈性的好去處。（香港旅遊發展局提供）

【鹽田梓】探索寧靜島嶼的製鹽歷史及文藝創作

在鹽田梓可以透過徒步環島探索製鹽歷史及文藝創作。（香港旅遊發展局提供）

從西貢碼頭搭船約20分鐘即可抵達「鹽田梓」小島，這裡曾以漁業和製鹽業為主，島上隨處可見保留完整的香港三級歷史建築，沿著環繞全島的小徑便可輕鬆遊覽整座島嶼；至於另一條由鰂魚涌到淺水灣的路線，坡度平緩輕鬆易走，吸引不少人前往，行程結束還可到景色宜人的淺水灣泳灘，邊享用海邊露天餐廳美食。

鹽田梓擁有近300年歷史，擁有眾多獨特文化遺產，現今已轉身為充滿活力的露天「博物館」和打卡熱點。村民昔日的生活痕跡依稀可見，透過環島徒步旅行，參訪獲得聯合國教科文組織獎項的鹽田和聖若瑟小堂、藝術家和村民為《鹽田梓藝術節》創作的藝術品，不僅將其打造成一個充滿活力的藝術小島，更透過鹽田修復活化也讓小島成為香港碩果僅存的產鹽地。

在結束鹽田梓遊覽後，不能錯過西貢市中心各式豐富的美食，不論是沿著海傍五花八門的海鮮料理、米其林得獎餐廳、巷弄裡的文青咖啡店到地道甜品、菠蘿油等，讓人大飽口福。

【鰂魚涌到淺水灣的登山徑】逃離鬧市喧囂，踏上古樸文物徑，漫步至絕美海邊

到西貢不可錯過美食饗宴，海傍有琳瑯滿目的海鮮料理。（香港旅遊發展局提供）

從鰂魚涌到淺水灣，這條由香港島北至南的登山徑，橫跨大樓林立的鰂魚涌、綠林茂密的柏架山、大潭郊野公園及淺水灣，是一條對於新手而言輕鬆易行的路線。大潭水壩旁平靜如鏡的水塘湖面映照著山水倒影，波光粼粼，令人靜謐舒心，是最佳美照打卡點。

路線最後會來到淺水灣，在這裡可以透過知名作家張愛玲的視角，欣賞被譽為香港最美沙灘的美景，走訪經典小說《傾城之戀》筆下男女主角第一次邂逅地點─淺水灣酒店露台餐廳，在淺水灣酒店對面小徑還設立了張愛玲地標，並設置了三組椅子紀錄張愛玲三次訪港的經歷，旅程最後伴隨著文學氣息，漫步於彎月形海灘觀賞夕落，還能享用美味的人氣海邊燒烤及鮮美海鮮料理，感受著時代今昔的穿梭交織。