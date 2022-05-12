因供應鏈問題，汽車銷量大幅下滑，英國三月經濟也意外地出現按月萎縮0.1%。

英國國家統計局表示，2022年前3個月，英國國內生產總值季增0.8%，低於英國央行預測的0.9%，以及路透調查經濟學家預測的1.0%平均水準。

儘管沒有達到預期，但1~3月的成長很可能標誌著今年以來的一個高點，其中消費者支出正面臨著數十年以來最大幅度的萎縮。

Capital Economics英國首席經濟學家Paul Dales說，即便在生活成本危機的全面打擊尚未顯現之前，英國經濟成長動能已低於我們的預期，衰退的風險剛剛上升。

英國首相強生(Boris Johnson)的政府正面臨壓力，要求其向英國家庭提供更多支援，以解決不斷飆升的能源和其它必需品消費支出，這些高升的支出已導致消費者信心下滑，來到接近創紀錄的低水準。

與一些歐洲鄰國不同，英國與俄羅斯的直接貿易關係有限，但英國受歐洲能源價格暴漲的嚴重影響。

僅在三月，汽車和動力交通工具的銷售就減少了15.1%，導致整體服務業產出減少了0.2%。如果不是建築業的產出非常強勁增加1.7%(此反映了冬季風暴後的2月修復工作)，GDP的下降幅度會更大。

英國的國家經濟和社會研究所(NIESR)在本周三提出預測，英國第三和第四季的GDP將出現下降，符合技術性衰退的定義。

國際貨幣基金組織(IMF)在上個月預測，到明年，英國經濟成長率將是主要已開發經濟體中最低的，通膨率是最高的。