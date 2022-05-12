詩人李敏勇今日下午出席行政院文化獎頒獎典禮，上台領獎時，他也向另外兩位得主王清霜、呂紹嘉致意。他表示，文化帶有力量，能讓一個地方變得更好。

李敏勇表示，諾貝爾獎得主、蘇聯流亡美國詩人布洛斯基的兩句名言：「圖書館比軍隊重要。」、「詩人應當干涉政治，直到政治停止干涉詩。」是他一直相信的話。他也表示，台灣要更進步需要透過文化改革，可以變成一個更好的社會。

李敏勇於1947出生，1960年代末開始創作，以詩作為主力，是戰後影響台灣文學甚鉅的笠詩社世代代表人物，跨足小說、散文、評論、翻譯。李敏勇的文學具有強烈社會情懷，其亦投入參與公共事務的實踐，獲評為台灣戰後世代構築「文學山脈」的重要人物，亦是臺灣最活躍的文化型社會運動者之一。李敏勇曾任笠詩刊主編、台灣文藝社長、台灣筆會會長；並於2007年獲《國家文藝獎》、2012年獲《王康陸人權獎》、2019年獲《台灣文學家牛津獎》、2019年獲《傳藝金曲獎》最佳作詞獎。