統一獅11日以2比4不敵中信兄弟，前6局面對兄弟先發投手吳哲源幾乎一籌莫展，只敲出3支零星安打，獅隊總教練林岳平今天賽前不吝嗇給予對方投手讚美，並點出吳哲源的武器球沉球（sinker）投得很漂亮，「連胡金龍都說不好打，其他人更難應付。」

兄弟由於呂彥青賽前快篩陽性，緊急換上吳哲源先發，這也是他生涯第2度先發卻投出驚奇，主投6.2局僅被敲5安、失2分，拿下生涯首場先發勝。

「餅總」賽前談到吳哲源，「以往認知他是控球很好的投手，有滑球、變速球，今年直球不像單純的直球，帶有伸卡、上飄的味道，他昨天sinker投得很漂亮，看似很好打，打到卻不是很好的timing，他投了快7局、近100球，真正打得好的大概只有3球。」

林岳平指出，全場大概只有林子豪、陳傑憲及羅暐捷這3球打得比較紮實，他笑著說：「連胡金龍第一打席下來後都說不好打，我看其他人更難應付。」

昨天獅隊唯一得分，是在7局下靠著羅暐捷2分炮打破鴨蛋，賽後吳哲源坦言當時已投到沒力，但評估壘上及分數情況，就算在球數落後的情況下仍選擇勇於對決，不願保送打者。

對此林岳平也給予肯定，「這很好啊！代表他下一次會更好，因為他不會畏懼，在分數允許下的投打對決是很好的結果，這對他未來也會是很好的經驗。」