促傳會任期5月底屆滿，將依法解散，轉型正義相關除由各部會承接外，行政院5月底也將成立人權與轉型正義處，並設置推動轉型正義會報，民進黨立委王美惠質疑成立人權與轉型正義處的必要性。對此，行政院發言人羅秉成表示，院級的處搭配轉型正義會報，有助於垂直整合各部會工作，轉型正義相關籌畫，將加強與立委溝通說明。

促轉會將於5月底解散，轉型證物相關業務皆由部會承接，行政院也將新設立人權與轉型正義處，促轉會遭質疑成效不佳，解散後還要另外成立單位承接業務。

羅秉成表示，促轉會原本就是設計成任務型、規畫型的獨立機關，任務終結前要提出轉型正義規劃的總結報告，後續針對報告落實執行，都要參考總結報告的相關規劃與建議。

羅秉成說，未來促轉會相關業務除了5個部會要處理轉型正義，也需要跨部會整合資源來推動，像是內政部規畫要承接清除威權象徵，但威權象徵可能分散在各部會與地方政府管轄範圍，需要院級的專責業務單位跨部會協調，因此，5月底前會成立人權與轉型正義處。

他說，政院等級的人權與轉型正義處，搭配由院長蘇貞昌召集的轉型正義會報，未來將督導、協調、協助跨部會間對人權與轉型正義的工作，有助於垂直整合各部會在人權與轉型正義上的工作，這是有必要的，且這類模式也曾出現在性平會與性平處上。

至於人權與轉型正義處籌備進度，羅秉成說，預計5月底前成立，後續會持續加強跟立委溝通說明。