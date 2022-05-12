白家綺在今（12日）傳出PCR陽性確診，白家綺在同住的媽媽7日確診時就在第一時間告知公司並立即啟動居隔措施，由於小孩還小需要大人照護，所以白家綺與吳東諺分別分室各帶一個。

因為小孩平常都是由媽媽幫忙照顧，兒子小斗宅以及小女兒朵拉在媽媽確診後隔天陸續出現發燒症狀，吳東諺9日快篩陽性，白家綺11日快篩陽性，都在第一時間告知公司預做工作上的應變，然後進行PCR後確認確診。

白家綺說居隔這幾天非常感謝公司、製作單位、親友的關心以及物資支援，還好全家都是輕症，請大家不用擔心。在照顧過程，白家綺特別提醒家中有小小孩的家長，面對疫情不要太過緊張，家中一定要備足各種不同牌子的退燒藥、塞劑，因為小小孩最大的症狀就是發燒，不同的藥劑有不同的投藥時間，能有效幫助小孩緩解不適。另外還要細心觀察小孩有沒有呼吸急促的現象，如果有就一定要趕快送醫院。

白家綺說：「小孩用藥後均緩和下來，已經慢慢恢復健康，現在全家症狀都是輕症，對生活沒有大礙。」白家綺跟吳東諺手邊工作與通告已先暫停，夫妻倆特別感謝公司、製作單位為了他們做了工作以及節目錄影的緊急調整。白家綺目前手中的2個民視節目的主持工作《台灣那麼旺》周日將由賴慧如代班錄影，《醫學大聯盟》則是月底才會錄影，暫不受影響。