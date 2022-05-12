40歲游良智原是貨車司機，母親過世後，激起進修念頭，考取四技護理系半工半讀，今年初畢業後通過護理師高考，成為防疫生力軍。（宏仁醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

40歲游良智原是貨車司機，母親癱瘓十幾年，媽媽過世後，深感自己要是多點醫療常識就好了，激起進修的念頭，考取四技護理系半工半讀，實習時更每天只睡2小時拚命功課，今年初畢業後通過護理師高考，加入宏仁醫院，成為防疫生力軍。

游良智成為護理師過程，歷經了轉折和毅力的考驗，他說媽媽在他年幼時就中風了，氣切、癱瘓10幾年，家人對於醫師解說病情、健康照護懵懵懂懂，還常買油膩食物餵食，事後回想，如果能多汲取更多知識，會更得照顧媽媽。

游良智說，或許因媽媽長年臥病，讓他在開貨車路上一看到救護車，就觸動了一下心情，突然也開始想著也許該轉行，投入救人行列是不錯的選擇，先考取初級技術救護員後，轉職民間救護車公司當司機，5年前報考四技進修部護理系，開始半工半讀的日子。

日子雖苦，但游良智咬緊牙根堅持下來，今年1月畢業，馬上報考2月登場要的護理師高考，為了應試，天天只睡2個鐘頭，3月放榜，通過錄取率只有18.17％的國考，從貨車司機搖身一變成為護理師，加入宏仁醫院。

游良智說，當貨車司機用勞力換生活，常要扛著超過60公斤，還要爬樓梯，30幾歲動起轉行年頭，考上護理系，難忘老師課堂還明講「最討厭有社會經驗、有主見學生」，同學也不少人以為他讀一讀就會退，為了證明自己，下苦心練紮實的基本功。

轉行當上護理師就遇上疫情，特別辛苦，宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，游良智擔任民間救護車司機時，和醫護人員互動特別好，宏仁醫院院長郭顯懋稱讚的說，12日是國際護師節，游良智上進的故事特別勵志。