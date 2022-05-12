匯鑽科（8431）今日公告2022年第一季合併營收為新台幣3.03億元，稅後淨利1,021萬元，每股稅後純益0.23元，變化主因在於大陸廠因配合中國政府防疫需求停工，整體供應鏈部份零組件缺貨，以及全球原物料價格浮動劇烈。公司強調，大陸廠4月份起已全面恢復正常運作，並加班處理客戶訂單，泰國廠亦維持全線生產，以目前客戶訂單及生產狀況來看，第二季起公司整體營運可望重回成長軌道。

匯鑽科表示，第一季營收獲利表現較去年同期略為減少，主要受到3月份大陸深圳廠因應當地政府防疫政策停工7天，華東地區供應鏈上相關企業長達數週的禁止跨區移動政策，以及零組件缺貨漲價所影響。從三大產品業務來看，第一季泰國廠的硬碟表面處理業務維持穩健成長，美系客戶Type C與無線藍芽耳機（TWS）表面處理則因大陸深圳廠3月份受防疫要求停工，以及零組件供貨吃緊，部分訂單延至第二季開始陸續出貨。

匯鑽科表示，4月份合併營收為1.08億元，月增18.3％，年增19.6％，主要在於大陸廠恢復全產能運作，並加班處理客戶訂單，美系3C客戶智慧型手機Type C相關應用產品的表面處理量從三月遞延到四月，以目前美系品牌客戶訂單及生產狀況來看，預估第二季Type C及TWS相關產品的表面處理量可望逐步將第一季受疫情影響之訂單補上。

匯鑽科表示，在商用硬碟表面處理方面，泰國廠4月中因應潑水節歷年固定國定新年假期停工6天，進行歲修及防疫消毒工作，泰國廠4月份硬碟表面處理量較3月減少15％屬於正常範圍，預估第二季硬碟表面處理業務可望維持穩健。

匯鑽科進一步表示，以目前客戶訂單及整體生產狀況來看，第二季整體營運可望重回成長軌道，唯公司將持續密切觀察國際情勢變動、疫情最新發展，以及零組件供貨情形，機動調整大陸與泰國廠區產線配置，並因應上游原物料漲價及零組件供貨情形，與客戶動態溝通調整出貨價格，反應生產成本變動，維持公司營收獲利成長動能。