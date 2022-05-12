2022湯姆斯盃世界羽球男子團體賽，中華隊今天（12日）下午於8強賽挑戰2014年冠軍日本，首點單打周天成直落二不敵前世界球王桃田賢斗，但第2點雙打李洋／王齊麟及第3點單打王子維都奪勝，目前2比1聽牌，再1勝就可隊史首闖湯姆斯盃4強。

王子維世界排名第15，與世界排名第14的日本選手常山幹太對壘，首局多數時候王子維都處於落後，在18比20對手出現局末點的緊張時刻，王子維發揮韌性追分，連搶4分反倒以22比20先拿1局；第2局王子維在10比10再次平手後靠著5比1小高潮稍微拉開差距。

在王子維18比13接近勝利時，常山幹太連續好球追到17比18只剩1分差距，但王子維挺住壓力，連保3分關門，最終21比17擊敗對手，幫助中華隊2比1聽牌，獲勝當下王子維躺在地板上吶喊，釋放積累的壓力，而中華隊只要再1點勝利，就能隊史首闖湯姆斯盃4強。

第4點雙打中華隊交給昨天（11日）對印度收下助隊晉級一勝的功臣盧敬堯／楊博涵，對手是古賀輝／渡邊勇大，「楊肉盧」世界排名第24，古賀輝／渡邊勇大因為是新搭擋，所以世界排名第1672較低，但實力不容小覷，這也是雙方首次過招。而這場中日大戰最後第5點，中華隊19歲小將廖倬甫，對上第20的西本拳太。