有汽車駕駛錄下騎士「翹孤輪」行車，拍下違規畫面舉發成功。

騎機車「翹孤輪」真的有比較帥嗎？有名汽車駕駛行車紀錄器拍下花蓮縣新城鄉某路段，有位機車騎士停等紅燈後，綠燈一亮，就拉起車頭「翹孤輪」出發，並連續2路段皆已此方式騎車，也被汽車駕駛檢舉成功；網友也留言表示「破萬的學費，爽到猴子了」、「至少一萬二」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」今(12)日分享1段40秒行車紀錄器影像，事發地點發生在花蓮新城鄉某路段，有位汽車駕駛錄下，一名機車騎士在停等紅燈後，綠燈一亮起，帥氣的拉起機車前輪(翹孤輪)出發，連續在2路段皆以此方式騎機車，汽車駕駛也提供影下畫面檢舉成功，YouTube頻道影片標題也寫下「野猴翹孤輪，學費貴死人」。

有汽車駕駛錄下騎士「翹孤輪」行車，拍下違規畫面舉發成功。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「猴子覺得這樣能比較減少前輪磨耗嗎？」、「破萬的學費，爽到猴子了」、「+9猴真的很有當馬戲團的資質耶」、「罰單兩張，好事成雙！」、「哈哈哈療癒，這種看了就想檢舉」、「每次停紅燈前進都要抬一次，手不會酸嗎？」、「財神爺爺來了」、「猴子騎單輪車算一種返祖嗎？」、「至少一萬二」。

日前也有重機騎士耍帥「翹孤輪」，經警方影像確認騎士危險駕駛，依《道路交通管理處罰條例》第43條規定逕行舉發，處駕駛人6000元以上2萬4000元以下罰鍰外，再通知駕駛人到案說明，並將依刑法公共危險罪送辦。