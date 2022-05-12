集保結算所12日表示，繼金管會5月10日召開記者會，鼓勵股東多使用電子投票行使表決權，辦理電子投票平台事務的集保結算所也呼籲，股東使用電子投票行使股東會議案表決權，不受時間、空間限制，是最方便的參與股東會管道，在此疫情嚴峻當下，更是有效落實防疫的行使表決權方式，展現股東行動主義。

集保結算所配合金管會推動公司治理政策，自98年開始建置電子投票平台，提供上市櫃、興櫃公司股東會使用，實施以來成效良好，有效協助發行公司提供股東作為參與股東會管道之一，公司及股東雙方均獲得很大效益；因應業界需求，自109年開始，擴大提供投信公司申請基金受益人會議使用。 至110年上市櫃、興櫃公司整體股東會電子投票占出席股數比率已達62.7％，顯見電子投票已成為股東參與股東會最重要的管道，股東可以透過電腦、手機等設備輕鬆參與電子投票。

集保結算所總經理朱漢強表示，5、6月股東會旺季業已到來，為有效落實股東會防疫，集保結算所已訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」，並隨時因應疫情變化做滾動式調整，作為發行公司辦理股東會依循；朱漢強鼓勵股東多加使用電子投票，可有效行使股東權利並兼顧防疫需求。另股東如想同步參與股東會進行或參與議案討論，集保結算所4月1日推出的「股東會視訊會議平台」，結合電子投票功能，提供股東以視訊方式同步參與股東會進行，今年預計有70幾家公司採用，股東亦可多加利用。