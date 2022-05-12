消息人士指出，大陸電商二哥京東集團旗下京東科技，由於尚未獲得大陸監管機構的上市審批，不得不推遲在香港20億美元（約合156億港元）的上市計劃。根據中國證監會網站顯示，京東科技在今年1月底申請赴港上市。
路透12日報導，消息人士表示，京東科技希望在3月底前向港交所提交第一份申請，然後在今年晚些時候赴港進行IPO，該公司甚至已經聘請銀行安排上市事宜。但消息人士稱，京東科技尚未獲得中國證監會的批准。
消息人士表示，大陸監管部門對京東科技IPO計劃的擔憂，主要是與該公司的消費金融業務有關。
消息人士指出，大陸電商二哥京東集團旗下京東科技，由於尚未獲得大陸監管機構的上市審批，不得不推遲在香港20億美元（約合156億港元）的上市計劃。根據中國證監會網站顯示，京東科技在今年1月底申請赴港上市。
路透12日報導，消息人士表示，京東科技希望在3月底前向港交所提交第一份申請，然後在今年晚些時候赴港進行IPO，該公司甚至已經聘請銀行安排上市事宜。但消息人士稱，京東科技尚未獲得中國證監會的批准。
消息人士表示，大陸監管部門對京東科技IPO計劃的擔憂，主要是與該公司的消費金融業務有關。
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