自購快篩搶便宜免排隊，跨境電商草莓網開賣平均一劑62元。（草莓網提供）

民眾近日對快篩試劑需求量暴增，藥局及超商、藥妝店等部分通路門市可公費或自費購買外，指揮中心即日起，開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，但僅限個人自用，香港草莓網表示，民眾可透過跨境電商平台下單，不用排隊就能在草莓網買到平均一劑62元的快篩試劑，今天已有台灣網友透過此方式，成功買到快篩試劑。

香港草莓網上架的AIKANG愛康「新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測快篩試劑」，平均1劑62元、一盒20劑1239元，價錢皆已含稅，相較目前國內市場價格便宜許多；該款快篩主要採集鼻液樣本檢測，根據產品資料顯示，可檢測99.9％已知的新冠病毒株，包括Omicron、Delta變種病毒，靈敏度為98.33％，並通過歐盟認證CE1434。

香港草莓網總經理伍珮瑩表示，透過草莓網關鍵字搜尋，可找到1劑62元起的快篩試劑，以跨境電商的方式可以寄送到台灣指定地址。(草莓網提供)

食藥署開放輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，即日起至今年6月30日止，免申請專案核准，每人不超過100劑、限輸入一次。而海外自購快篩如何買，除了請託海外親友在當地購買後寄回國內，網路平台業者指出，民眾在跨境電商買東西，可以寄送到台灣指定地址，等於多了一個購買管道。