「英國廣播公司」（BBC）11日報導，先前以「13勇士」事件聞名的黑海蛇島（Snake Island），在被俄軍佔領後仍不平靜，持續面臨烏克蘭反擊；多名專家指出，該島面積雖小，卻擁有重要戰略地位，若俄軍得以鞏固防禦，並在島上部署S-400長程防空系統，將對烏克蘭戰略和經濟造成「災難性影響」。

BBC表示，從俄羅斯發動全面入侵開始，面積僅約0.17平方公里的蛇島已成為全球關注焦點之一，雖然其在戰爭初期便被俄軍佔領，但烏克蘭也多次反擊，近期還公布多支疑似為TB2武裝無人機、Su-27戰機發動空襲的影片，不過烏軍否認在嘗試奪回該島時遭遇嚴重損失，堅稱其目前行動僅限於打擊島上的俄軍。

基輔軍事分析師日丹諾夫（Oleh Zhdanov）告訴BBC，若俄羅斯成功鞏固蛇島的防禦，並在島上部署S-400防空系統，將使其「控制黑海西北部和烏克蘭南部的海陸空領域」，因為俄軍武力會在相關區域獲得強大防空掩護，對當地烏軍造成極大壓力，甚至能夠封鎖對糧食出口至關重要的烏南港市敖德薩（Odesa），讓烏克蘭面臨戰略與經濟上的雙重災難。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）海軍分析師邊沁（Jonathan Bentham）同樣警告，蛇島S-400恐「改變遊戲規則」；羅馬尼亞歷史學家多布林庫（Dorin Dobrincu）更擔心，此類部署不僅影響烏克蘭，更會對北約（NATO）南翼造成威脅，因為蛇島與羅馬尼亞海岸的距離僅約45公里。