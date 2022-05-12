「2022財訊企業ESG論壇」在今（12）日舉辦，出席企業包括台積電慈善基金會董事長張淑芬、台灣房屋集團總裁彭培業、中華電信總經理郭水義、玉山金控總經理陳美滿，四大跨領域企業共同探討企業的新經濟價值。

會中邀請台灣各企業領袖分享，如何解析企業卓越指標，共創新經濟價值，其中台灣房屋集團總裁彭培業指出，企業做ESG，除了解決眼前的問題去減碳環保，更應該積極去解決未來即將面臨的兩大難題，包括老化與暖化。

例如電動車就是一種新物種，不只解決了移動體驗的舊問題，同時也為碳排放提出解方。而台灣房屋在解決長照品質舊議題的同時，也透過第二階段思維昇華的「樹與人」，創造了60％綠覆率的『亞洲健康智慧園區』，也對地球暖化的問題提出了正面回應。

彭培業強調，「科技越進步，反璞歸真的體驗更顯得珍貴！」，『亞洲健康智慧園區』為樂齡健康保留了完整的五感體驗，這對台灣社會來說是一個示範效果，這個新服務的出現，可以讓未來台灣大大小小土地開發成健康園區時，都可以有花園城市的思維。這對於留住台灣的綠樹、留住給下一代的環境，皆有非常重要的示範效果。

身為一個企業領導者，我們需要的是協助同仁適應新的變化、學會新的技能，能夠轉換成創造更高以及更多元價值的角色。而ESG就是開啟這個新局的門票。