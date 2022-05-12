台中高工三年級的吳若昀（右），是台中市第一屆兒少代表成員。（吳若昀提供／謝瓊雲台中傳真）

台中高工三年級的吳若昀（右），是台中市第一屆兒少代表成員。（吳若昀提供／謝瓊雲台中傳真）

台中高工化工科三年級吳若昀，是台中市第一屆兒少代表成員，開啟她為兒少發聲、爭取權益之路，也讓她升學進路大轉彎，從熱門的理工科系，改填人文社會學院的社工系，希望能幫助弱勢，讓更多人看見離島、偏鄉的現況，加入改變的行列。

17歲的吳若昀，在國中畢業升高中的暑假，因無意間看到臉書的廣告，一時好奇而報名了中市社會局辦的兒少代表選拔；不同於其它人準備充足、還有爸媽陪同，她單槍匹馬、穿著可愛少女風蓬裙去面試，獲選後在人本教育基金會的培力課程中大開眼界。

除了認識兒童權利公約，她開始關注未成年打工的勞動權益、青少年身心問題，從特殊身分兒少代表身上，了解許多不為人知的故事，並提案嘗試爭取台中市安心餐券放寬兌換時段。

她開始關注公共事務議題、環境永續發展，成為台灣海洋國際青年委員，還曾號召主辦兒童暑期教育營隊；去年起她成為中央衛福部兒少代表，任期2年，今年又獲遴選為教育部國教署第4屆青少年諮詢會學生代表。

疫情期間還要南北奔波出席會議，曾引來父母強力反對，她透過反覆溝通、行前報備，慢慢讓爸媽態度軟化，轉為默默支持；每筆會議出席費，都累積成報考各大學社工系、輔諮系，特殊選才招生的簡章報名費用。

吳若昀表示，會動念從化工科轉換升學跑道報考社工系，是擔任中央兒少代表後，培力單位兒福聯盟帶給她的影響，守護孩子的熱情，讓她覺得像是捧著熱呼呼的包子，能溫暖自己與他人，不像理工科那樣冰冷、沒有溫度。

除了考社工師、還打算再考心理師，已錄取金門大學社工系的她說，108課綱上路，離島「學習歷程」相關資源不足，她打算與金門當地學子交流，了解現行體制面臨的問題並作成提案，盼讓更多人加入改善離島的教育現狀。