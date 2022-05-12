南韓女星全智賢因演出電影《我的野蠻女友》爆紅，2013年以《來自星星的你》再攀事業巔峰，2021年還獲選韓國「女藝人片酬排行榜」冠軍，演藝圈人氣始終居高不下。全智賢近日代言沐浴乳廣告，裸身躺在浴缸中展現嫵媚，還特寫爬滿沐浴乳的雪白小腿，讓粉絲看到流鼻血。

全智賢自出道以來接過無數廣告代言，獨特的女王級氣場受到許多廠商愛戴。日前全智賢剛釋出新拍攝的炸雞廣告，畫面中她邊吃炸雞邊手舞足蹈的俏皮模樣，自然無包袱的「野蠻」形象再次圈粉。而近日她又接下沐浴乳代言，在廠商最新釋出的首波宣傳影片中，只見全智賢裸身泡在浴缸中，沒穿衣服讓雪白肌膚若隱若現，還不時撫摸身體展現性感風情，搔首弄姿引人遐想；不只如此，鏡頭更特寫她小腿上爬滿沐浴乳，白色汁液嬌豔欲滴讓人看得噴鼻血。全智賢能輕鬆駕馭任何代言主題，影片上傳短短1天就吸引37萬人觀看，「廣告女王」當之無愧。

（影片來源取自《보타랩 botalab》若有移除請見諒）

全智賢去年以單集拍攝費用2億韓元（約新台幣468萬元），成功擠下李英愛、高賢廷、孫藝珍等人，獲得「2021韓劇吸金女王」頭銜。全智賢2021年總計代言15支產品，廣告費總額進帳約150億韓元（約新台幣3億5,130萬元），平均一支代言費粗估10億韓元（約新台幣2,342萬元），稱霸去年韓星代言排行第2名。但今年她丟了合作8年的登山服廣告，零食代言人也替換成「最美小三」韓韶禧，令人感嘆世代交替的殘酷。

全智賢裸身泡在浴缸中，沒穿衣服讓雪白肌膚若隱若現。（圖／取自YouTube《보타랩 botalab》）

鏡頭特寫小腿上爬滿沐浴乳，嬌豔欲滴讓人看得噴鼻血。（圖／取自YouTube《보타랩 botalab》）

全智賢2012年前和企業家崔俊赫結婚，2016、2018年生下兩個寶貝兒子的她，但外貌上完全看不出已40歲，被粉絲稱讚和20多歲的少女差不多；她參與韓劇《智異山》、《屍戰朝鮮：雅信傳》等演出，都得到不錯的評價。