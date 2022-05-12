中共總書記習近平下令毫不動搖堅持「動態清零」後，中國國家移民管理局10日強調，要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。

2021年8月4日，中國國家移民管理局官員宣布，為嚴防COVID-19疫情輸入，中國嚴格限制「非緊急、非必要的人員」跨境流動。凡非必要、非緊急出境，暫不簽發普通護照等出入境證件。這項政策執行至今未放鬆。

中國疫情反覆，官方持續緊縮民眾出國，近日甚至傳出機場邊防人員直接剪掉民眾的護照。

中國國家移民管理局微信公眾號12日通報，國家移民管理局黨組書記、局長許甘露10日下午主持召開黨組會議，傳達學習習近平在中央政治局常委會會議聽取關於當前疫情形勢和下一步防控工作彙報時的重要講話等，研究貫徹落實意見。

會議強調，在疫情防控的重大緊急關頭，要堅定不移貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，始終把疫情防控作為重中之中，充分發揮移民管理職能作用，在疫情防控鬥爭大考中奪取新勝利。

會議要求，「嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發」。要嚴密邊境口岸管控，嚴防滯留境外人員抵邊聚集、非法入境帶入疫情，確保人、物、環境同防同控，問題隱患動態清零。

會議還要求嚴打非法出入境活動，全面深入開展「獴獵」行動—2022，深入推進「三非」突出問題整治，切斷邊境地區非法出入境主要通道，嚴防疫情循違法犯罪渠道輸入傳播。

會議也提到，要從嚴從實從細落實疫情防控各項措施，鞏固拓展疫情防控戰略成果。要全力配合打贏大上海保衛戰；把北京作為重中之重，嚴格執行北京聯防聯控機制要求，大力支持北京疫情防控工作。

中國定義「非必要出境活動」是指出國旅遊、探親等，對赴境外留學、就業、商務等確有出境需求的人員，則要經嚴格審核查證後才放行。（編輯：楊昇儒）1110512