台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）12日召開董事會，會中通過第一季財務報告書。第一季營收為新台幣15.56億元，較去年同期成長78.9％，單季稅後淨利2,193.5萬元，較去年同期成長73.17％，每股稅後盈餘為0.48元，較去年同期成長17.07％。

沛波表示，第一季受惠國內鋼筋需求強勁，鋼價持續創高，帶動營收創歷史同期新高，但受原料價格飆漲影響，營業成本上升，致使第一季毛利率較去年同期減少1.5％，獲利表現略受影響。

近期上市櫃公司第八屆公司治理評鑑結果出爐，沛波獲得上櫃公司排名前20％的成績 ，排在第二級距相較第七屆僅排名第四級距、第六屆第七級距，顯示沛波積極推動公司治理方面的努力，獲得成效與肯定 ，未來公司會繼續秉持誠信與公平經營原則、保障股東權益、善盡企業社會責任，同時隨時關注相關規範發展，強化沛波在公司治理運作的效率，進而提升經營績效回饋股東與社會，朝ESG目標努力邁進。

沛波總經理楊韻蒔表示，近日因大陸疫情反覆，且南方迎來降雨氣候影響鋼材需求，致使鋼價跌勢擴大，雖短期內的鋼市供需雙弱，但各國基礎建設持續推動，代表鋼巿後續需求仍存有極大的動能，鋼市基本面前景不淡，因此公司對營運展望仍正面看待。