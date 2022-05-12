興富發（2542）今天（12日）拋出超級震撼彈！宣布高雄「悅誠廣場」，將在8月31日熄燈，終結集團首度跨足百貨商場處女作的營運；興富發建設副總經理廖昭雄今天傍晚表示，會作出這個重大決定，主要是因為疫情爆發，短期之內應該不會結束、也看不到盡頭，因此長痛不如短痛，結束營業。

今天興富發公告，代100％持有的子公司「博元建設股份有限公司」公告，茲因COVID-19疫情影響，董事會決議預計於8月31日之後，終止高雄「悅誠廣場」營運。

興富發公告，至於悅誠廣場的相關員工，將依法令解僱或轉調至其他單位；資產設備、裝潢設備及物料備品擬依相關規定進行出售或報廢。 廖昭雄表示，董事會授權董事長全權處理停業計畫及執行相關事務。

悅誠廣場為興富發集團首度跨界到百貨商場的第一個開發案，地點位於高雄位於民族一路、大順一路口，佔地面積4,053坪，營業面積1.18萬坪，為地上3樓、地下2層的社區型百貨公司，原本是「大統新世紀」百貨公司的舊址。

看好高雄消費實力，興富發跨足百貨商場，第一站就插旗高雄，於2019年6月開始試營運，當時是以每年4,500萬元租金，向地主和房東東南水泥（1110）、國產實業（2504），承租15年。

去年11月，興富發更大手筆豪砸23.5億元，房客直接升級為「悅誠廣場」的房東！買下國產實業位於高雄的「悅誠廣場」五成產權，包括土地及建物各五成，包括土地1/2產權持分面積約2,026.95坪，建物1/2產權持分面積約6,032.25坪。

未料營運不久，就碰到疫情考驗，「悅誠廣場」如今宣布下半年8月底將要熄燈，震撼市場。