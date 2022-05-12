王小棣帶領廖士涵、王明台、北村豐晴3位導演，於今天宣布推出茁劇場，以懸疑推理、愛情成長、人物傳記、靈異恐怖多面向議題，打造更多元的台劇敘事風格。4部戲於去年開拍時正好碰上疫情三級警戒，王小棣說拍攝時自己個性比較急，把口罩脫下來說話，沒想到竟被路人拍照，笑說：「我以為會被告，但目前沒有。」

北村豐晴執導的靈異喜劇片《綠島驚魂》在去年拍攝期初期就遇上疫情三級警戒，拍了2個禮拜就停拍，延至今年才正式開拍。他說劇中12歲正值青春期的小演員，為了連戲只允許自己在停拍期間長高1釐米，笑稱他非常專業。

因為是靈異題材，北村豐晴和女主角楊麗音特地到廟裡向濟公祈求拍攝順利，濟公跟楊麗音說：「妳必須戒色和吃全素1個月。」楊麗音大喊有難度，北村豐晴居然異想天開說：「那我可以跟她一起分攤嗎？每個人分2個禮拜。」還說戒色難度太高，讓大家哭笑不得。

由王明台指導的愛情成長劇《走過愛的蠻荒》更大膽啟用饒舌歌手李英宏擔任男主角，飾演出生在思覺失調家庭的角色。王明台說雖然李英宏沒有表演經驗，但常常帶給來出乎意料的表演方式，大讚他非常認真。王明台也說因為拍戲拍出好感情，還獲得李英宏創作的主題曲，直呼太值得。

茁劇場是2016年植劇場的升級版，此次培訓了8位新演員，與植劇場不同的是，先前的表演模式是由線上演員帶領新人表演，這次則是偏重新演員之間的相互交流。王明台舉例像金馬最佳新人李沐是這幾年的新演員，這次在戲劇中和茁劇場的新演員擦出不少火花。

而第一代植劇場演員劉冠廷、許光漢，都有在新人培訓期間回來與學弟妹們交流。王小棣笑說學弟妹們很沒出息，一聽到許光漢要回來，全都變成粉絲搶著拍照。對於近年台劇紛紛與國際影音平台合作，王小棣認為這是趨勢也是要面對的問題，但因為國際平台需要大明星擔任主演，而茁劇場則是提供新演員表演舞台，讓他們能夠被更多人認識。

茁劇場將推出4部優質好劇，分別由廖士涵執導於8月6日上檔的懸疑燒腦片《滴水的推理書屋》、9月份上檔由王明台執導的愛情成長片《走過愛的蠻荒》、王小棣執導人物傳記《誰說媽媽像月亮》以及北村豐晴執導的恐怖喜劇《綠島驚魂》，將於公視、My Video首播，隔日台視播出。